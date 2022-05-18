Adana'da bir evin eklentisindeki mutfak tüpü deposunda patlama

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evin mutfak tüpü deposu olarak kullanılan eklentisinde patlama meydana geldi.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde M.A'ya ait evin mutfak tüpü deposu olarak kullanılan eklentisinde patlama meydana gelmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle bazı tüpler çevreye saçıldı, polis ekipleri evin bulunduğu sokakta önlem aldı.

İtfaiye ekipleri de patlama sonucu çıkan yangını söndürdü.

Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen bir kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasar oluşan depoda meydana gelen patlamanın sebebi araştırılıyor.



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