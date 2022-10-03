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Adana'da bir haftada 88 ruhsatsız silah ele geçirildi

03.10.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir haftada 88 ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen bir haftalık denetimlerde, 88 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 26 Eylül-2 Ekim'de denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, ruhsatsız 64 tabanca, 16 av tüfeği ve 8 kurusıkı tabanca, 622 mermi ve 74 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca, 4 otomobil, 22 motosiklet ve elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu belirledi. Yasa dışı kumar ve bahis oynatılan 8 iş yeriyle ilgili yasal işlem başlatıldı, farklı suçlardan aranan 339 kişi yakalandı.

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Adana denetim

Adana Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:28
Öğle
12:33
İkindi
15:52
Akşam
18:27
Yatsı
19:42

Adana Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Pazartesi

Dalkıran Eczanesi
Seyhan
Nilsu Eczanesi
Seyhan
Tufan Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Rengin Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Özen Eczanesi
Seyhan
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Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

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