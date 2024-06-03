Adana'da bir iş yerini kundakladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Güzelevler Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde torna atölyesi işleten C.Ş, henüz bilinmeyen sebeple pompalı tüfekle etrafa ateş açmasının ardından dükkanının karşısındaki yazılım ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren iş yerine yanıcı madde attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Zanlı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin önünü keserek havaya ateş açtı.

Yangına müdahale edilmesini engelleyen zanlı, çevredeki vatandaşlar tarafından silahı elinden alındıktan sonra darbedildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan C.Ş, karakola götürüldü.





