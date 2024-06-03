YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da bir iş yerini kundakladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı

Adana'da bir iş yerini kundakladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı

AA AA
03.06.2024 08:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir iş yerini kundakladığı öne sürülen zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adana'da bir iş yerini kundakladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Güzelevler Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde torna atölyesi işleten C.Ş, henüz bilinmeyen sebeple pompalı tüfekle etrafa ateş açmasının ardından dükkanının karşısındaki yazılım ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren iş yerine yanıcı madde attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Zanlı, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin önünü keserek havaya ateş açtı.

Yangına müdahale edilmesini engelleyen zanlı, çevredeki vatandaşlar tarafından silahı elinden alındıktan sonra darbedildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan C.Ş, karakola götürüldü.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandıMalatya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Elazığ'da devrilen motosikletin sürücüsü öldüElazığ'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Adana'da kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulunduAdana'da kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu
Anahtar Kelimeler:
yangın Adana kundaklama

Adana Namaz Vakitleri 3 Haziran Pazartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:13
Öğle
12:42
İkindi
16:33
Akşam
20:01
Yatsı
21:36
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Bu fiyata bu kalite mükemmel!" Çok satan Columbia ürünlerini seçtik

"Bu fiyata bu kalite mükemmel!" Çok satan Columbia ürünlerini seçtik

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.