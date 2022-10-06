Adana'da bir kadına darp girişiminde bulunduğu öne sürülen sanık hakim karşısında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kadına darp girişiminde bulunduğu iddia edilen sanığın "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Gökhan K. ile müşteki F.U. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak beyanları alınan müşteki F.U. huzurda bulunan sanık Gökhan K. tarafından farklı tarihlerde darbedildiğini ve sanığın üzerinde silah taşıdığını öne sürdü.

Sanıkla iddia edildiği gibi herhangi bir gönül ilişkisinin bulunmadığını savunan F.U, "Sanığın bana ilgisi vardı. Kendisiyle bir iş konusu nedeniyle bağlantım vardı. Olay günü bizzat kapıma geldi. Kesinlikle ben kendisini evime davet etmedim. Hatta evime geldiğinde evde yokmuşum gibi davrandım. Buna rağmen Gökhan K, komşumun balkonundan benim evime atladı. Zaten evimin içinde kamera vardı. Eve girdiğinde ağzımı battaniye ile kapattı. Ben o sırada yere yığıldım. Komşum beni kurtarmaya geldi. Sanığın amacı beni öldürmekti. Kendisinden şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık Gökhan K. ise müşteki F.U. ile bir yıla dayanan bir ilişkisinin bulunduğunu öne sürerek olay günü müştekinin alkollü olduğunu iddia etti.

Müşteki F.U'nun ayağının alçıda olduğunu anlatan Gökhan K, "Bu durumda olan bir insana ben neden saldırayım. Kendisi sürekli düşüp bayılıyordu. Ben o gün kesinlikle battaniye ile darp ve boğma eyleminde bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Söz alan müşteki avukatları ise dava dosyasına olaya ilişkin görüntü kayıtlarını sunacaklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, müşteki avukatlarının olaya ilişkin görüntü kayıtlarını CD ortamına aktarıp dosyaya sunmaları için süre verilmesine, sanıkla müşteki arasında başkaca bir yargılama dosyasının olup olmadığının Adana Cumhuriyet Başsavcılığına sorulup varsa bir örneğinin yargılama dosyasına gönderilmesine karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Avukatı adliye önünde açıklama yaptı

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan müştekinin avukatı Muhammet Uzman, "Bugün sanık Gökhan K, tarafından müvekkilimize yönelik şiddet olayıyla ilgili yargılamanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmada müvekkilin maddi ve manevi olarak gördüğü tüm zararları açık ve net bir şekilde beyan ettik. Kendisi zaten söz hakkı alarak mahkeme salonunda gerekli açıklamaları yaptı. Duruşma şubat ayına ertelendi. Dosyanın takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

- Olay

Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden F.U, bir süre önce köpeklerini gezdirirken tanıştığı Gökhan K'den kendisine asansörde tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Gökhan K. de yaşanan olay sırasında F.U'nun kendisine tokat attığını belirterek, kadın hakkında şikayette bulunmuştu. Binanın güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüler üzerine Gökhan K. hakkında uzaklaştırma kararı verilerek tarafların uzlaşması sağlanmıştı.

Uzlaşmanın ardından F.U, 22 Mayıs akşamı evine balkon bölümünden zorla girerek kendisine şiddet uyguladığını ve tecavüz girişiminde bulunduğunu ileri sürdüğü Gökhan K'den tekrar şikayetçi olmuştu. Evdeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Gökhan K'yi gözaltına almıştı.

