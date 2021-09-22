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Adana'da bir kişi evde tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

22.09.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlı koca gözaltına alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi evde tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Burhan D, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına giderek eşi Tuğba D'yi evlerinde bıçakladığını anlattı.

Burhan D'nin yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olayın yaşandığı merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki ikamete sevk edildi.

Polis ekipleri, kapının kapalı olması nedeniyle pencerenin demir korkuluğunu kürek ve baltayla kırarak içeriye girdi.

Evi kontrol eden ekipler, yatak odasında Tuğba D'nin cesediyle karşılaştı.

Maktulün annesi Rukiye Ç, olay yerindeki gazetecilere, damadının kıskançlık ve kumar alışkanlığı nedeniyle kızının 14 yıldır sorun yaşadığını ileri sürdü.

Polis ekipleri, zanlı kocayı 3 çocuğuyla gittiği yakınlarının evinde gözaltına aldı.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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