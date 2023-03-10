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Adana'da bir kişi evinde yatarken dışarıdan açılan ateş sonucu yaralandı

10.03.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evinde kanepede yattığı sırada dışarıdan açılan ateş sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bir kişi evinde yatarken dışarıdan açılan ateş sonucu yaralandı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde, bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis O.A'nın, evinde kanepede yattığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin dışarıdan tabancayla ateş açması sonucu yaralandığını tespit etti.

O.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evin bahçesinde boş kovan araştırması yapan ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Yaralama Adana tabanca

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