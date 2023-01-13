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Adana'da bir kişinin ısınmak için sokakta yaktığı ateş markete sıçradı

13.01.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin ısınmak için sokakta yaktığı ateş, belediyeye ait marketin bir bölümünün yanmasına yol açtı.

Seyhan Belediyesine ait Döşeme Mahallesi'ndeki "Seyhan Halk Pazarı" isimli indirimli ürünlerin satıldığı iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı.

Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin eşkalini belirledi.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüpheli Ramazan S'yi (57) olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı.

Ramazan S, ifadesinde, sokaklarda kaldığını, üşüdüğü için ısınmak amacıyla kartonları tutuşturduğunu ve amacının iş yerine zarar vermek olmadığını iddia etti.

Şüpheli Ramazan S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Ramazan S, iş yerinin önünde kartonları yakmaya çalışıyor. Ramazan S'nin buradan uzaklaşmasının ardından alevler hızla yükseliyor ve iş yerine sıçrıyor.

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