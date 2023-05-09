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Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın 4 zanlısı tutuklandı

09.05.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölen kişi ile yaralanan eşinin, düğüne gitmek üzere araçlarına bindikleri sırada iki grup arasında kalarak açılan ateşte vuruldukları belirlendi.

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın 4 zanlısı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde olayla ilgisi olmayan bir kişinin öldüğü, eşinin ve bir zanlının yaralandığı iki grup arasındaki silahlı kavganın 4 şüphelisi tutuklandı.

Barbaros Mahallesi'nde 30 Nisan'da Hasan Önder'in yaşamını yitirdiği, eşi Beşire Önder ile zanlılardan Remzi B'nin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Hasan Ş. (27), Recep A. (21) ve Eyüp B. (37) ile Akın C'yi (20) düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Hasan Ş, Recep A. ve Eyüp B. ile husumetli oldukları Akın C, İrfan B, Remzi B. (45) ve Kadir D'nin sokakta tabanca ve pompalı tüfeklerle birbirlerine karşılıklı ateş açtıkları, bu sırada yakınlarının düğününe gitmek için araçlarına binen Hasan Önder ve eşinin arada kalarak vurulduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Polis, diğer 2 şüpheliyi de yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Beşire Önder ile Remzi B'nin hastanedeki tedavilerine ise devam ediliyor.

Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde 30 Nisan'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi bulunmayan Hasan Önder ve eşi Beşire Önder ile şüphelilerden Remzi B. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Önder, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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