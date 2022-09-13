Adana'da bir kişinin yorulan atı yumruklaması kameraya yansıdı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin yorulup yola devam edemeyen atı yumruklaması kameraya yansıdı.

Yunus Emre Mahallesi'nde bir kişi, yorulup bitkin düşen ve yürüyemeyen atı yumruklamaya başladı.

Olayı gören bir vatandaş cep telefonuyla ata yapılanları kayda aldı.

Görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı.

Görüntülere göre, şüpheli, ata art arda yumruk atıyor. Bu sırada sokaktaki çocuklar da olaya şahit oluyor.

