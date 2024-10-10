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Adana'da bir mahalledeki koyunlarda "mavi dil" hastalığı tespit edildi

AA AA
10.10.2024 08:28
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir mahalledeki koyunlarda "mavi dil" hastalığının görülmesi üzerine çeşitli önlemler alındığı bildirildi.

İmamoğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Yazıtepe Mahallesi'ndeki koyunlarda "mavi dil" hastalığı tespit edildiği belirtildi.

Çeşitli önlemlerin alındığının aktarıldığı açıklamada, "Gerekli karantina, dezenfeksiyon, çevresel ilaçlama ve eğitim çalışmaları yerinde yapılmıştır. Üreticilerimizin en hafif şekilde salgın hastalık dönemini geçirmesi için gerekli tüm tedbirler Kaymakamlığımızın koordinasyonunda yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Sayca, Malıhıdırlı, Otluk, Uluçınar, Çörten ve Üçtepe mahalleleri haricindeki tüm mahallelerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan giriş çıkışının karantina süresi sonuna kadar yasaklandığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana karantina imamoğlu

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