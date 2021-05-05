Adana'da bir okula giren 3 hırsız müdürün dikkati sayesinde suçüstü yakalandı

Adana'da bir okulda hırsızlık yapmaya çalışan 3 kişi, okul müdürünün dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki bir okulun müdürü güvenlik kameralarını incelerken okul içerisinde 3 kişinin olduğunu fark etti.

Müdürün durumu haber verdiği polis ekipleri, kısa sürede okulun etrafını çevirerek tedbir aldı.

Okula giren polis ekipleri, 3 şüpheliyi okul içerisinde saklanırken yakaladı.

Şüphelilerin okulun zemin katındaki konferans salonunun demir parmaklıklarını keserek içeriye girdikleri belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz