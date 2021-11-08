YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da ByLock kullanıcısı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da ByLock kullanıcısı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

08.11.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ByLock kullanıcısı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da ByLock kullandığı belirlenen eski polis, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya polislikten ihraç edilen tutuksuz sanık A.K. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, A.K'nin ByLock kullandığının belirlendiğini ve veri inceleme raporuna göre, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve her şeyi ile örgüte teslim olan ancak herhangi vasfı olmayan anlamına gelen "SAY" kodu ile derecelendirildiğini belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.K, savunmasında mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

FETÖ üyesi olmadığını ileri süren A.K, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Hakkımdaki ByLock tespitini kabul etmiyorum. FETÖ'ye finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
AK Parti'li Çelik, Adana'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1)AK Parti'li Çelik, Adana'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (1)

Adana Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:03
Öğle
12:27
İkindi
15:17
Akşam
17:42
Yatsı
18:59

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazartesi

Baraj Eczanesi
Seyhan
Gülhane Eczanesi
Seyhan
Şahindal Eczanesi
Seyhan
Emin Eczanesi
Seyhan
Selin Eczanesi
Seyhan
Doğancem Eczanesi
Seyhan
Park Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kanserden hayatını kaybeden asker memleketi Ardahan'da toprağa verildi

Kanserden hayatını kaybeden asker memleketi Ardahan'da toprağa verildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Gaziantep'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Göztepe, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Göztepe, yarın Konyaspor'u konuk edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İYİ Partili Türkkan'a tepki:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan İYİ Partili Türkkan'a tepki:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.