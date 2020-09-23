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Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çift hakim karşısında

ADANA HABERLERİ  | 23.09.2020 17:31 | Son Güncelleme

Savcı esas hakkındaki mütalaasında sanık H.M'nin üst sınırdan cezalandırılması, eşi tutuksuz sanığın ise hükümle birlikte tutuklanmasını istedi

Adana'da FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kripto yapılanmasına ilişkin davada askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imam olduğu öne sürülen H.M. ile KHK ile kapatılan örgüte ait kurumlarda çalıştığı tespit edilen eşi G.M. ilk kez hakim karşısına çıktı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık H.M. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Eşi tutuksuz sanık G.M. ise mahkemede hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık H.M, FETÖ ile bir bağlantısının olmadığını savunarak, ''Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock programını yüklemedim. Askeri öğrencilerin takibini yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Diğer sanık G.M de suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı ise sanık H.M'nin 2 telefon hattı üzerinden ByLock kullanıcısı olması, örgüt elebaşının talimatı sonrası örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da katılım hesabı açtırması, örgüt içerisinde ''İbrahim'' kod adını kullanması, TSK içerisindeki örgüt mensuplarını ankesörlü telefonlardan ardışık olarak araması, örgütsel hiyerarşide askeri öğrencilerden sorumlu mahrem imam olarak görev yapması dikkate alınarak üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savcı ayrıca diğer sanık G.M'nin ByLock kullanıcısı olması, örgüt elebaşının talimatı sonrası örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da katılım hesabı açtırması, KHK ile kapatılan FETÖ'ye ait kurumlarda SGK kaydının bulunması ve yurt dışında düzenlenen seyahatlere katılması dikkate alınarak ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan üst sınırdan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

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