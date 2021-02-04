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Adana'da çadırlarda yaşayan tarım işçisi ailelerin çocuklarına ücretsiz tıraş hizmeti

04.02.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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Adana'da çadırlarda yaşayan tarım işçisi ailelerin çocuklarına ücretsiz tıraş hizmeti

Adana polisinin girişimiyle tarım işçisi ailelerin yaşadığı çadırlara götürülen kuaförler, çocukları ücretsiz tıraş etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, tarım işçilerinin çadırlarda konakladığı merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki bölgeyi ziyaret etti.

Ziyarette, hiç berbere gitmemiş veya imkan bulamamış çocukları gözlemleyen ekipler, konuyu İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye aktardı.

Polis, İnci'nin talimatıyla çocukları ücretsiz tıraş edecek kuaförleri bölgeye götürdü.

Burada çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak tıraş edildi.

Kuaförlerden Nesime Demirkol, gazetecilere, polisten kendisine gelen teklifi hemen kabul ettiğini, ilerleyen zamanlarda da bölgede yardımları sürdüreceğini söyledi.

Çocukları çok sevdiğini belirten Demirkol, "Çocukların bu şartlarda yaşadıklarını bilmiyordum, çok üzüldüm ama gerekli yerlerden eller uzanmış ve bu beni çok mutlu etti. Benim de bir katkımın olmasını istedim." diye konuştu.

Ailesiyle çadırda yaşayan 10 yaşındaki Damla Nur Güneş de daha önce bir kuaförün saçını kesmediğini, verilen hizmetle memnun olduğunu ifade etti.

İlk defa saçını berbere kestirdiğini aktaran 8 yaşındaki Ayvaz Güneş de mutlu olduğunu dile getirdi.

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