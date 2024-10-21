Adana'da çalıştıkları tekstil atölyesinden kumaş çalan 2 zanlı tutuklandı

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki atölyenin sahibi Selim K, iş yerindeki kumaşların her hafta eksilmesi üzerine polise başvurdu.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, işçilerden Mustafa N. (66) ve yabancı uyruklu Ahmed H'nin (27), her cuma diğer çalışanlar namaz için camiye gittikten sonra hırsızlık yaptığını belirledi.

Zanlıların bir yılda yaklaşık 7 milyon lira değerinde 500 top kumaş çaldıkları, kiraladıkları kamyonete yükledikleri ürünleri anlaştıkları kişilere piyasa değerinin altında sattıkları tespit edildi.

Mustafa N. ve Ahmed H'yi gözaltına alan ekipler, çalının kumaşların bir kısmını bulup sahibine ulaştırdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.