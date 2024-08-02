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Adana'da çevreye rahatsızlık verip polise mukavemet gösteren 5 şüpheli tutuklandı

AA AA
02.08.2024 11:02
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Adana'da çocuk parkında çevreye rahatsızlık verdikleri şikayeti üzerine sevk edilen polis ekiplerine mukavemet gösteren 5 zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki çocuk parkında bir grubun çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, şüphelilerin kimliklerini göstermemek için direnmesi nedeniyle biber gazı kullanıp havaya uyarı ateşi açtı.

Bölgeye yönlendirilen takviye ekibin desteğiyle şüpheliler Cumali B, Orhan A, Zahir T, Ramazan M. ve Ekrem T. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlıların "yaralama", "tehdit" ve "hakaret" gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polisin gruba müdahale ettiği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Express
Anahtar Kelimeler:
polis Adana park

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