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Adana'da çiftlikte uyuşturucu sattığı iddia edilen 4 sanığa dava

20.06.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, çiftlikte uyuşturucu sattığı iddia edilen 2'si tutuklu 4 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 28 Mart'ta tutuklanan G.S. ve H.İ.M. ile adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz F.K. ve E.Ç. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, ihbar üzerine polis tarafından ilçedeki Şambayadı Mahallesi'nde bulunan bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda, sanıkların çiftliğe iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştirdikleri ve sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu yanlarına gelen kişilere satarken yakalandıkları belirtildi.

Ekiplerin, G.S, H.İ.M, F.K. ve E.Ç'den uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 22 bin 910 lira, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği anlatılan iddianamede, çiftlik evinde kanepe ve dolap içerisine gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirdiği de aktarıldı.

İddianamede, sanıkların, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı anlatılarak, G.S, H.İ.M, F.K. ve E.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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