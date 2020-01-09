YURTHABER
  4. Adana'da çığ altında kalarak ölen işçilerden biri toprağa verildi

Adana'da çığ altında kalarak ölen işçilerden biri toprağa verildi

ADANA HABERLERİ  | 09.01.2020 16:50 | Son Güncelleme

Adana'da çığ altında kalarak ölen işçilerden biri toprağa verildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren iki işçiden birinin cenazesi toprağa verildi.

Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisindeki krom ocağının yakınına çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren işçilerden Yasin Kılıç'ın (40) cenazesi, ailesinin yaşadığı Pozantı ilçesine getirildi.

Yasin Kılıç'ın eşi Teslime Kılıç, cenazenin getirilişi sırasında tabuta yaklaşıp, "Nasıl dayanırım ben senin hasretine?" diyerek gözyaşı döktü. Cenaze, namazın ardından Çamlıbel Mahallesi mezarlığında defnedildi. Cenaze törenine, Kılıç'ın yakınlarının yanı sıra Vali Mahmut Demirtaş da katıldı.

- İhmal iddiaları

Ağabey Yücel Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin evli, iki çocuk babası olduğunu ve son iki yıldır aynı maden ocağında çalıştığını söyledi..

İhmal olup olmadığının araştırılması için gerekli yasal girişimlerde bulunacaklarını anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Karla kapanan yolu açmaya çalışan maden ocağında görevli iş makinesi sürücüsünün dönmemesi üzerine iş sahasından sorumlu mühendisin yönlendirmesiyle kardeşimin de arasında olduğu 4 kişi, operatörü aramaya çıkmış. Bu sırada çığ düşmesi sonucu kardeşim yaşamını yitirmiş. İşverenin bölgede 2-3 metre kalınlığında kar olmasına rağmen çalışanlara izin vermediğini biliyoruz. Bana göre buranın kapatılması gerekiyordu. Hava şartları normale dönene kadar çalışmanın durdurulması gerekirdi. Kardeşim boş yere öldü. İhmal var mı? Çok büyük ihmaller var, bunları araştıracağız ve gerekli mercilere başvuracağız."

Öte yandan, çığda yaşamını yitiren diğer işçi Veli Bektaş'ın cenazesi de Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna getirildi. Hastaneye gelen Vali Mahmut Demirtaş, Bektaş'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
Çalışkan: "Üreten, istihdam sağlayan kişi ve kurumlara sahip çıkılmalı"Çalışkan: "Üreten, istihdam sağlayan kişi ve kurumlara sahip çıkılmalı"
Tarım arazileri felaketin eşiğinden döndüTarım arazileri felaketin eşiğinden döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana Cenaze Çığ Pozantı

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Şeker Piliç markası icradan satışa çıkacak

Şeker Piliç markası icradan satışa çıkacak

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - İzmir'de kadavradan organ nakli sonrasında üçüncü ölüm

GÜNCELLEME - İzmir'de kadavradan organ nakli sonrasında üçüncü ölüm

Adana Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:50
İkindi
15:24
Akşam
17:46
Yatsı
19:06

Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Aksa Eczanesi
Seyhan
Baran Eczanesi
Seyhan
Burcu Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Ersalan Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
Güzide Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Adana Şehir Hastanesi kadın doğum uzmanlarına kapılarını açtı

Adana Şehir Hastanesi kadın doğum uzmanlarına kapılarını açtı

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Adana'da Tarihi Eser Operasyonu

Adana'da Tarihi Eser Operasyonu

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.