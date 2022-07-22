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Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

22.07.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yanalerik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 1 uçak ve çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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yangın müdahale

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Seyhan
Bahçeşehir Eczanesi
Seyhan
Sadıkoğlu Eczanesi
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