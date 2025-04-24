Galatasaray yönetimi Osimhen için harekete geçti! 50 milyon Euro detayı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, performansı giderek artan Victor Osimhen ile ilgili harekete geçiyor. Elini çabuk tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, sezon bitmeden Osimhen transferini bitirmek istiyor.

EN YÜKSEK TEKLİFİ JUVENTUS YAPTI

Şu ana kadar Napoli'ye en yüksek teklifi yapan takımın Juventus olduğu öğrenildi. Napoli'de kesin olarak devam etmeyecek Osimhen'in yeni adresinin neresi olacağı hala netlik kazanmadı.

NAKİT PARA BULUNACAK

Napoli'nin istediği 75 milyon Euro'yu bulmak için sponsorlarla görüşen Galatasaray'ın bu parayı bulamasa bile en az 50 milyon Euro'yu toplayabileceği aktarıldı.