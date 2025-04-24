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Galatasaray yönetimi Osimhen için harekete geçti! 50 milyon Euro detayı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.04.2025 13:57
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da bu sezonun tartışmasız en önemli yıldızı Victor Osimhen için yeni gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'da birçok takımın radarında olan Nijeryalı golcü için sarı-kırmızılıların anlaşabilmek için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Galatasaray yönetimi Osimhen için harekete geçti! 50 milyon Euro detayı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, performansı giderek artan Victor Osimhen ile ilgili harekete geçiyor. Elini çabuk tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, sezon bitmeden Osimhen transferini bitirmek istiyor.

EN YÜKSEK TEKLİFİ JUVENTUS YAPTI

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Şu ana kadar Napoli'ye en yüksek teklifi yapan takımın Juventus olduğu öğrenildi. Napoli'de kesin olarak devam etmeyecek Osimhen'in yeni adresinin neresi olacağı hala netlik kazanmadı.

NAKİT PARA BULUNACAK

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Napoli'nin istediği 75 milyon Euro'yu bulmak için sponsorlarla görüşen Galatasaray'ın bu parayı bulamasa bile en az 50 milyon Euro'yu toplayabileceği aktarıldı.

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