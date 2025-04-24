Galatasaray'dan ayrılan Sacha Boey, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor!

Bayern Münih, sezon sonunda Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Alman devinde istediğini bulamayan Fransız oyuncu için takım arayışları başladı.

BAYERN MÜNİH TEKLİFLERİ KABUL EDECEK

Bild'de yer alan habere göre, Bayern Münih, 35 milyon Euro yatırım yaptığı Sacha Boey için gelecek teklifleri kabul edecek.

GALATASARAY TEKLİF YAPACAK

Galatasaray'ın Sacha Boey için 15 milyon Euro civarı bir teklif yapmak için hazırlıklara başladığı ifade edildi. Sacha Boey'in de Galatasaray'a geri dönmeye sıcak baktığı ifade edilirken, sezon sonunda resmi girişimler yapılacak.