SPOR

77
72
51
50
49
48
42
42
42
40
40
40
37
37
34
34
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan ayrılan Sacha Boey, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor!

Galatasaray'dan ayrılan Sacha Boey, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.04.2025 15:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan geçtiğimiz yaz transfer döneminde Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, sakatlıkların ardından Alman ekibinde istediğini bulamamıştı. Transfer listesine gönderilen Sacha Boey'in yeniden Türkiye'ye dönebileceği ifade edildi.

Galatasaray'dan ayrılan Sacha Boey, Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor!
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bayern Münih, sezon sonunda Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Alman devinde istediğini bulamayan Fransız oyuncu için takım arayışları başladı.

BAYERN MÜNİH TEKLİFLERİ KABUL EDECEK

sacha-boey-bayern-munih-iha-2180697

Bild'de yer alan habere göre, Bayern Münih, 35 milyon Euro yatırım yaptığı Sacha Boey için gelecek teklifleri kabul edecek.

GALATASARAY TEKLİF YAPACAK

5f4c3fb4b404470b837cc16c061dddc5

Galatasaray'ın Sacha Boey için 15 milyon Euro civarı bir teklif yapmak için hazırlıklara başladığı ifade edildi. Sacha Boey'in de Galatasaray'a geri dönmeye sıcak baktığı ifade edilirken, sezon sonunda resmi girişimler yapılacak.

Canlı Skor

İngiliz kulübü Leicester City'nin efsane golcüsü Jamie Vardy takımdan ayrılıyorİngiliz kulübü Leicester City'nin efsane golcüsü Jamie Vardy takımdan ayrılıyor
Beşiktaş taraftarı Zafer Altınışık’ın hayali gerçek olduBeşiktaş taraftarı Zafer Altınışık’ın hayali gerçek oldu
Anahtar Kelimeler:
Sacha Boey galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
‘İstanbul depremini bilemeyiz ama asıl tehlike orada’

‘İstanbul depremini bilemeyiz ama asıl tehlike orada’

İstanbul'daki deprem anında 'pes' dedirten olay!

İstanbul'daki deprem anında 'pes' dedirten olay!

Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma! Jose Mourinho ile özel görüştü

Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma! Jose Mourinho ile özel görüştü

Ancelotti'den beklenen Arda Güler açıklaması geldi!

Ancelotti'den beklenen Arda Güler açıklaması geldi!

Galatasaray yönetimi Osimhen için harekete geçti! 50 milyon Euro detayı...

Galatasaray yönetimi Osimhen için harekete geçti! 50 milyon Euro detayı...

Jose Mourinho için şampiyon hocayı yolluyorlar! İngiliz ekibi her an resmi teklifi yapabilir

Jose Mourinho için şampiyon hocayı yolluyorlar! İngiliz ekibi her an resmi teklifi yapabilir

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Camper'ın en çok satan modeli! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Camper'ın en çok satan modeli! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.