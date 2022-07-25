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Adana’da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

25.07.2022 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavgada Sergen Çelik, Ramazan Demirtaş, Ü.E, S.S. ve M.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çelik’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Demirtaş da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, 30 boş kovan ile iki tabanca buldu.

Yakınlarının olay yerinde gözyaşı döktüğü Çelik'in cansız bedeni, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Adana ölü silahlı kavga

Adana Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:31
Öğle
12:50
İkindi
16:39
Akşam
19:59
Yatsı
21:30

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Pazartesi

Fikir Eczanesi
Seyhan
Cemre Eczanesi
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