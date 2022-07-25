Adana’da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavgada Sergen Çelik, Ramazan Demirtaş, Ü.E, S.S. ve M.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çelik’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Demirtaş da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, 30 boş kovan ile iki tabanca buldu.

Yakınlarının olay yerinde gözyaşı döktüğü Çelik'in cansız bedeni, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



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