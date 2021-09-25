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Adana'da çıkan silahlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı

25.09.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çıkan silahlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Sarıçam ilçesi İnönü caddesinde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hamza Ü, Yunus Emre Ü. ve Ahmet Ü, silahla vurularak, İbrahim Ş. ise sopayla darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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