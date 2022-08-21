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Adana'da çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

21.08.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Adana'da çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkeli Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Hüseyin G'nin (46) vücudunun çeşitle yerlerine saçma isabet etti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralı Hüseyin G. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen Hüseyin G, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Adana'da çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

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Adana Kozan kavga

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