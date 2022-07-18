Adana'da dağ gezisinde kalp krizi geçiren dağcı öldü

Adana'nın Karaisalı ilçesinde dağ gezisi sırasında kalp krizi geçiren 36 yaşındaki dağcı hayatını kaybetti.

Mersin'de infaz koruma memuru olarak görev yapan Mersin Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyesi Erdem Karapınar, dün arkadaşlarıyla dağlık alandaki Körkün Şelalesi çevresinde gezintiye çıktı.

Gezi sırasında rahatsızlanan Karapınar, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Karapınar'ın cenazesi, işlemlerin ardından Mersin'in Çamlıyayla ilçesi Fakılar Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.



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