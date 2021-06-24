Adana'da dev petrokimya tesisinin inşaat çalışmalarına başlandı

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Dünyanın sayılı polyester üreticilerinden SASA Polyester AŞ, Amerikan Invista (Koch Industries) ile imzaladığı 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşması kapsamında Adana'da kuracağı Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) tesisinin inşaat çalışmalarına başladı.

SASA Polyester AŞ Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımlar Koordinatörü Güven Kaya, AA muhabirine, 2015 yılında Sabancı Holding'den devraldıkları tesisi yeni yatırımlarla dünya ligine taşımak için çalıştıklarını söyledi.

İlk olarak 2019'da 1 milyar dolar yatırımla elyaf tesisini devreye aldıklarını ve kapasitelerini 350 bin tondan 750 bin tona çıkardıklarını belirten Kaya, işletmelerinde geçen yıl da polyester tesisini devreye koyduklarını ve yeni yatırımlarla kapasitelerinin 1,4 milyon tona ulaştığını dile getirdi.

Kaya, elyaf ve polyester tesislerinin tamamlanmasının ardından gündemlerine bunların ham maddesi olan PTA üretimini aldıklarını, bununla ilgili geçen yıl ağustosta dünya devi Koch Industries ile 935 milyon dolarlık lisans ve teknik hizmet anlaşması imzaladıklarını ifade etti.

PTA üretim tesisiyle ilgili İspanya'dan bir firmayla da mühendislik anlaşması imzaladıklarına belirten Kaya, 72 bin metrekaresi büyükşehir belediyesinden olmak üzere toplam 344 bin metrekare alan satın aldıklarını söyledi.

İşletmelerine kazandırdıkları arazide kazmaların vurulduğunu bildiren Kaya, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 2 ay önce inşaat çalışmaları başladı. Şu anda tek hedefimiz 2023'ün en geç mart ayında işletmemizin tam kapasite devreye girmesi. Buranın devreye girmesiyle kapasitemiz 1,6 milyon ton olacak. Toplam yatırım maliyetinin 950 milyon dolar civarında olmasını öngörüyoruz. Şu anda Türkiye'nin en büyük petrokimya tesisinin kurulumunu yapıyoruz. Mevcut durumda çalışan sayımızda 4 bin 500'lere yaklaştık. Erdemoğlu bünyesine geçtiğimizde çalışan sayımız 1200 kişi civarındaydı. Bu yatırımla beraber 400 kişiye daha ek istihdam daha sağlamayı planlıyoruz."

Kaya, SASA'nın yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini, 1 milyon ton üretim kapasiteli polyester tesisinin de 2024 yılında devreye gireceğini dile getirerek, bununla toplam polyester yatırım kapasitelerinin 2,4 milyon tonlara ulaşacağını bildirdi.

2030 yılı için polyesterin ham maddesini üretmek amacıyla Yumurtalık ilçesinde 12 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedeflediklerini belirten Kaya, "2030 yılına geldiğimiz zaman Türkiye'nin ve Avrupa bölgesinin en büyük petrokimya tesisi ve rafineriyle entegre tesislerini orada devreye almış olacağız." dedi.

Kaya, şu anda üretimlerinin yüzde 30'unu Avrupa, Kuzey Afrika ve Çin'e kadar 30 civarında ülkeye direkt ihraç ettiklerini söyledi.

Devraldıklarında 350 bin ton olan kapasitelerini, 1,4 milyon tonlara getirdiklerini ve ham madde üretir hale geldiklerini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Yeni kapasitelerle beraber 2023 yılının sonunda 2,4 milyon tonlara geleceğiz. 2,4 milyon tonlara geldiğimiz zaman dünyadaki toplam polyester kurulu kapasitesinin bugün itibarıyla yaklaşık olarak yüzde 2'sini üretiyor olacağız. Hala önümüzde çok yol var. Dünyadaki büyük üreticilerden biri olmuş olacağız. Bu yatırımlarla Çin ve Hindistan'dan sonra dünyadaki en büyük üreticilerden biri haline geliyoruz. Bu bize yeni kapılar açıyor olacak. Yumurtalık projesiyle beraber Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük petrokimya üreticilerinden biri olacağız."

