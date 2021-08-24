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Adana'da devrilen kepçenin altında sıkışan operatör yaralandı

24.08.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da devrilen kepçenin altında sıkışan operatör yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, devrilen kepçenin altında sıkışan operatör yaralandı.

Eskikabasakal Mahallesi'ndeki taş ocağında, Batuhan Dinler'in (23) kullandığı kepçe devrildi.

Devrilen iş makinesinin altında sıkışan Dinler, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dinler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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