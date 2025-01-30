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Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan 3 sanığa hapis cezası

AA AA
30.01.2025 12:24
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Adana'da kendilerini bankacı olarak tanıtarak bir kişiyi 369 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 3 sanıktan 2'si 8 yıl 1 ay 15'şer gün, diğeri ise 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar İ.Ş, E.H. ve U.S.K. katılmadı. Taraf avukatları ise mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü kendisini banka çalışanı olarak tanıtan U.S.K'nin müşteki V.Ç'yi arayarak, "banka hesabının tehlikede olduğunu" bildirerek, V.Ç'nin hesabında bulunan paraları kendisine verecekleri farklı banka hesaplarına göndermesini istediğini ifade etti.

Savcı, sanıkların V.Ç'nin parasının bir kısmını öncelikle annesinin hesabına havale ettirerek müştekinin güvenini kazandıklarını, ardından E.H'nin hesabına 249 bin, U.S.K'nin hesabına 50 bin, İ.Ş'nin hesabına ise 70 bin lira göndermesini sağladıklarını belirtti.

Savcı, kurguladıkları hile çerçevesinde müşteki V.Ç'yi aldatarak toplamda 369 bin lira haksız menfaat temin ettikleri tespit edilen sanıkların, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunmaları alınan sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek, beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanık U.S.K'yi 9 yıl 9 ay hapis ve 1 milyon 800 bin lira adli para cezasına, sanıklar İ.Ş. ve E.H'yi 8 yıl 1 ay 15'şer gün hapis ve 1 milyon 500'er bin lira para cezasına çarptırarak, mevcut hallerinin devamına karar verdi.

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dolandırıcılık Adana dava hapis

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