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Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

31.10.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyon anı polis kamerasına yansıdı - Sürücü tutuklandı

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo 200 gram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dondurma yüklü kamyonla kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekipler, kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı'nda oluşturulan uygulama noktasında durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Dedektör köpeğin, aracın kabin bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede 6 valizde 75 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Ömer Ş'nin (47) uyuşturucuyu 80 bin lira karşılığında taşıdığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kamyon şoförünün yakalanma anı ve narkotik dedektör köpeğin tepki verdiği kabin bölümündeki valizlerden uyuşturucu çıkması polis kamerasına yansıdı.

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