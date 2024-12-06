YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da "dur" ihtarına uymayan şüpheli silahla vurularak yakalandı

Adana'da "dur" ihtarına uymayan şüpheli silahla vurularak yakalandı

AA AA
06.12.2024 09:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan cezaevi firarisi, bacağından silahla vurularak yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özgür Mahallesi 2354 Sokak'taki bir erkek kuaföründe cezaevi firarisi F.C'nin (31) görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

İş yerinden çıktığı esnada bekçilerin "dur" ihtarına uymayan F.C. kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında havaya ateş açan bekçilerin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya çalışan şüpheli, bacağından vurularak yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından F.C. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çeşitli suçlardan 18 suç kaydı olduğu öğrenilen F.C'nin tedavisinin ardından cezaevine gönderileceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
bekçi Adana Yüreğir

Adana Namaz Vakitleri 6 Aralık Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:31
Öğle
12:35
İkindi
15:07
Akşam
17:29
Yatsı
18:49
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.