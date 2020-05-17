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Adana'da düşen kayaların kapattığı Feke-Saimbeyli kara yolu ulaşıma açıldı

ADANA HABERLERİ  | 17.05.2020 14:40 | Son Güncelleme

Adana'da düşen kayaların kapattığı Feke-Saimbeyli kara yolu ulaşıma açıldı

Adana'da, yamaçtan düşen kayalar nedeniyle kapanan Feke-Saimbeyli kara yolu ulaşıma açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Feke-Saimbeyli kara yolu, Arıkaya mevkisinde yamaçtan düşen kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ekiplerin başlattığı çalışmayla kayalardan temizlenen yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mahmut Demirtaş, kapanan yolda gerekli temizleme çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Yolda asfalt çalışmalarını da ivedilikle başlatacağız. Herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması oldukça sevindirici." ifadelerini kullandı.

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