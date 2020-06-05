YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da El Kaide üyesi olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da El Kaide üyesi olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı

ADANA HABERLERİ  | 05.06.2020 12:31 | Son Güncelleme

Adana'da El Kaide üyesi olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da terör örgütü El Kaide üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Suriyeli sanık, 15 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık H.H, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanığa tercüman aracılığıyla etkin pişmanlığa dair emniyetteki ifadesi okunarak savunması soruldu.

Sanık H.H, Suriye'de terör örgütü El Kaide içinde faaliyette bulunmadığını savunarak, emniyetteki ifadesini kabul etmediğini söyledi.

''Ebu Mahmud'' kod adını kullanmadığını ve örgütte silahlı eğitim almadığını öne süren sanık, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve diğer celse dinlenmeyen tanıkların hazır edilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık H.H'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı? 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı?
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:29
Sabah
05:12
Öğle
12:42
İkindi
16:33
Akşam
20:02
Yatsı
21:38

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
İkibinevler Eczanesi
Seyhan
Mert Özkurt Eczanesi
Seyhan
Nihan Eczanesi
Seyhan
Saygıncan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Şeyh Hüseyin Efendi Hakk’a Yürüdü

Şeyh Hüseyin Efendi Hakk’a Yürüdü

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.