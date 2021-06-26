Adana'da elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeşiloba Mahallesi'nde, C.K'nin kullandığı 80 ACN 878 plakalı hafif ticari araç ile İbrahim Elmübarek yönetimindeki 3 tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı.

ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, elektrikli bisiklet sürücüsü İbrahim Elmübarek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Elektrikli bisikletteki 3 kadın yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralıları Seyhan Devlet Hastanesine kaldırırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz