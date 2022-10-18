Adana'da Elektronik Denetleme Sistemi, 2023'te faaliyete geçecek

Adana'nın çeşitli noktalarında altyapı çalışmaları süren Elektronik Denetleme Sisteminin (EDS) 2023 yılında faaliyete geçeceği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, kentte 37 farklı noktada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) aracılığıyla emniyet kemeri, kask, kırmızı ışık ihlalleri ile cep telefonu kullanımı gibi trafik denetimleri gerçekleştiriyor.

KGSY'ye ek olarak kentte 8 farklı noktada ortalama hız ve 9 noktada ışık ihlali tespiti için de EDS altyapısı hazırlanıyor.

Yıl sonunda altyapısının tamamlanması hedeflenen EDS'nin, 2023 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

EDS'nin faaliyete geçmesinin ardından trafik kazalarında, hız ve ışık ihlallerinde azalma hedefleniyor.

