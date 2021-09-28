YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da eşini darbederek kendine zarar vermek isteyen koca gözaltına alındı

Adana'da eşini darbederek kendine zarar vermek isteyen koca gözaltına alındı

28.09.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da eşini darbederek kendine zarar vermek isteyen koca gözaltına alındı

Adana'da, eşini darbederek bıçakla kendine zarar vermek isteyen koca, polisin ikna çalışması sonucu teslim oldu.

İddiaya göre, Selahattin G. ile eşi Sabriye G. arasında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.

Kocasının darbı üzerine 2 çocuğuyla kendisini başka bir odaya kilitleyen Sabriye G, polisi aradı.

Eve gelen polisleri gören Selahattin G. bıçakla kendisine zarar vermek istedi.

Şüpheli, polisin ikna çabaları sonucu bıçağı bırakarak teslim oldu.

Evden çıkarılan Sabriye G. ile iki çocuğu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından polis merkezine götürüldü.

Selahattin G. de sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı
PARTNER"Ali'nin set fotoğrafçılarıyla ben muhatap oluyorum""Ali'nin set fotoğrafçılarıyla ben muhatap oluyorum"
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralıAdana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı
Anahtar Kelimeler:
polis Adana Seyhan

Adana Namaz Vakitleri 30 Eylül Perşembe

İmsak
05:07
Sabah
06:26
Öğle
12:34
İkindi
15:54
Akşam
18:32
Yatsı
19:46
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.