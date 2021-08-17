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Adana'da eşini öldüren zanlı tutuklandı

17.08.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da eşini öldüren zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde karısını silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Yurt Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta eşi Kübra Ö'yü tabancayla öldüren O.A.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen O.A.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan cinayet silahını sakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan O.A.Ö'nün arkadaşı M.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gemi görevlisi olduğu öğrenilen O.A.Ö, Yurt Mahallesi'ndeki evinde, kendisini aldattığını ileri sürdüğü iki çocuğunun annesi Kübra Ö'yü tabancayla öldürdükten sonra polise teslim olmuştu.

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cinayet Adana Çukurova

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