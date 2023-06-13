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Adana'da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı dava

13.06.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı eski karısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya maktulün eski eşi tutuklu sanık Ü.S. ile tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemede beyanı alınan tanık B.S. sanık ile maktul Şükriye Gür'ün boşanma davasında Ü.S'nin avukatlığını yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Ü.S. bu konuyla ilgili olarak benim yanıma geldiğinde maktul Şükriye Gür ile yeğeninin telefonda uygunsuz mesajlaşmalarını gösterdi. Benden anlaşmalı boşanma davası açmamı istedi. Maktul ile kendime ait büroda görüştüğümde bana sanığın anlatımlarının doğru olduğunu ancak ilk evlendikleri dönemde Ü.S'nin de kendisini aldattığını söyledi. Maktul, ayrıca annesinin boşanma durumuna karşı çıkacağını da söyledi. Daha sonra taraflar anlaşmalı şekilde boşanmıştır. Boşanma sonrası maktul ile görüştüğümde sanığın kendisine baskıda bulunduğuna dair bir beyanda bulunmadı. Telefonda görüştüklerini ve arkadaş gibi olduklarını söylemişti. Hatta sanık bana maktulün kaldığı eve gittiğini de söylemişti."

Maktulün annesi Hürü Gür ise tanık beyanlarını kabul etmediğini öne sürerek, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ile mahiyeti, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü oluşu da dikkate alınarak tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, dinlenilmeyen tanıkların bir sonraki celse mahkemede hazır edilmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde, 6 Nisan 2022'de Şükriye Gür'ün evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan boşandığı eşi Ü.S. tutuklanmıştı.

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