Adana'da eski gelinini av tüfeğiyle öldüren kişi gözaltına alındı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, eski gelinini av tüfeğiyle öldüren kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesinde yaşayan ve ailesinin ikamet ettiği Saimbeyli ilçesi Çeralan Mahallesi'ne giden Hatice B. burada karşılaştığı eski kayınpederi Mustafa K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa K, eski gelinine av tüfeğiyle ateş etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Hatice B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Hatice B'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Saimbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, Mustafa K'yi gözaltına aldı.
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