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Adana'da eski kız arkadaşını tabancayla öldüren sanığa dava

AA AA
13.05.2024 10:21
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Savcılığın hazırladığı iddianamede, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan sanığın saldırıdan önce elektronik kelepçesini kırdığı belirtildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldüren tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yavuzlar Mahallesi'nde 13 Ekim 2022'de 2 çocuk annesi Bahar Torun'un (39) evinin bulunduğu sokakta tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklanan sanık Burak A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Torun'un şikayeti üzerine hakkında uzaklaştırma kararı verilen Burak A'ya elektronik kelepçe takıldığı belirtildi.

İddianamede, kelepçesini kırıp eski kız arkadaşı Torun'un evinin bulunduğu sokağa gittiği ve kendisiyle görüşmek istemeyen kadını ruhsatsız tabancayla ateş ederek öldürdüğü ifade edilen sanığın, olaydan sonra merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki metruk evde yakalandığı anlatıldı.

Hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından da 7 yıla kadar hapis istenen sanık, iddiaları kabul etmedi.

Burak A'nın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

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cinayet Adana Yüreğir dava

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