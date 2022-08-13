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Adana'da ev sahibi ile kiracı arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

13.08.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ev sahibi ile kiracı arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Adana'da ev sahibi ile kiracı arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Adana'da kavga ettiği ev sahibi ile 2 kardeşini silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden S.Y. (23) ile kirada oturduğu evin sahibi N.B. (37) arasında dairenin kırılan camının tamiri konusunda tartışma çıktı. N.B'nin kardeşleri Y.B. (24) ve Y.B'nin (26) de dahil olduğu tartışma, kavgaya dönüştü. S.Y'nin evinden aldığı tabancayla açtığı ateş sonucu ev sahibi ile 2 kardeşi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Çamlıbel Mahallesi'nde saklandığı adreste yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Y, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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