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Adana'da ev yangınında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi

06.04.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da ev yangınında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi

Adana'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde, iki katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde olan anne Sümeyra ile çocukları Yahya Kemal (5) ve Ahmet Selim Duran'ı (4) alarak dışarı çıktı.

Dumanlardan etkilendikleri belirlenen anne ve 2 çocuğu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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