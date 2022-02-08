Adana'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Toros Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmandakileri tahliye ederken yangına müdahale etti.

Apartmanda dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz