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Adana'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

08.02.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Toros Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmandakileri tahliye ederken yangına müdahale etti.

Apartmanda dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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