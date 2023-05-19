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Adana'da evinde 100 bin uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı

19.05.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde 100 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla Mahmut D'nin 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi.

Ekipler, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele şubelerinin de desteğiyle adrese operasyon düzenledi.

İkametin odunluğunda arama yapan ekipler, çanta ve valiz içinde 100 bin uyuşturucu hap buldu.

Gözaltına alınan Mahmut D, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adrese operasyon düzenlenmesi ve yapılan aramalarda uyuşturucunun bulunması polis kamerasına yansıdı.

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