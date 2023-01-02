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Adana'da evinde darbettiği hasta kadının altın ve parasını çalan zanlı tutuklandı

02.01.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelinin, kadının evine girip olaydan sonra kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde darbettiği 73 yaşındaki kanser hastası kadının para ve altınlarını çalan şüpheli tutuklandı.

Seyhan Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Lütfiye Atbeyan (73), konutuna gelen ve kendisini tüpçü olarak tanıtan bir kişi tarafından darbedildi. Şüpheli, kadına ait 4 bin lira, 6 çeyrek ve 1 Cumhuriyet altını ile altın küpe ve kolyeyi gasbederek kaçtı.

Zanlının ikametten ayrılmasının ardından Atbeyan komşularından yardım istedi.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Atbeyan tedavisinin ardından taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki bir evin güvenlik kamerasından yola çıkarak zanlının "uyuşturucu kullanmak", "yaralama" ve "tehdit" gibi olaylardan emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan Habip K. (40) olduğunu belirledi.

Şüpheli Habip K. çalıştığı mobilya imalathensinde ekiplerce yakalandı.

Öte yandan, zanlıyı aracıyla Atbeyan'ın evinin yakınına bırakıp olaydan sonra da aynı araçla alarak kaçmasına yardım ettiği öne sürülen iş arkadaşı Oğuzhan T. (23) de gözaltına alındı.

Habip K'nin gasbettiği para ve altınları ise harcadığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Habip K. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BENDEN ÇALDIKLARI KEFEN PARAMDI"

Lütfiye Atbeyan, gazetecilere, dışardan duyduğu ses üzerine evinin kapısını açtığını belirterek, "Kapıyı açtığım sırada elinde eldiven, yüzünde maske bulunan bir kişi içeriye girip ağzımı gözümü kapatıp beni dövdü. Daha sonra bu kişi, üzerinde 6 çeyrek bulunan altın zinciri boynumdan aldı. Odalara yönelen zanlı sakladığım bir çift küpe, Cumhuriyet altını ve 4 bin liramı da aldı. Bu olay yaklaşık 20 dakika sürdü ve ben çok korktum. 'Allah rızası için beni bırak' dedim ama dinlemedi. Ben yalnız yaşayan kanser hastası bir kadınım. Benden çaldıkları kefen paramdı." dedi.

Atbeyan, şüpheliyi yakalayıp tutuklanmasını sağlayan polislere de teşekkür etti.

Bu arada, zanlının kadının evine girmesi, bir süre sonra da çıkıp uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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