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Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

17.01.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ö.D, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince Denizli Mahallesi'ndeki ikametinde sigara paketi arasına gizlediği sentetik uyuşturucuyu, gece vakti yanına gelen 4 kişiye satarken yakalandığını ve evin sokağa akan gider borusu içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildiğini de belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak Ö.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Ö.D, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen Ö.D, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Ö.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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