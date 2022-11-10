Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ö.K, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da salonda hazır bulundu.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın, polislerce olay tarihinde merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki ikametinde gece saatlerinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını hatırlattı.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı dikkate alınarak Ö.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Ö.K, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraatını ve tahliyesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verdi.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.

