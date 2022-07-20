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Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis

20.07.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık K.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki ikametinde F.D'ye uyuşturucu satarken yakalandığını ve evde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada, mutfak dolabı içinde sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak K.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık K.K, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı K.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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