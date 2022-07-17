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Adana'da evlerinde bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı

17.07.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evlerinde bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı

Adana'da evlerinde bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde evlerinde bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı.

Suluca Mahallesi'ndeki bir evden silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden ekipler Eda Y'yi (27) bıçaklanmış, kocası Aytekin Y'yi (32) de tabancayla vurulmuş şekilde buldu.

Yaralı çift, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada çifti yaralayıp kaçan şüphelinin de bıçakla yaralandığı belirlendi.

Polis ekipleri, firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da evlerinde bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı

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Adana yaralı çift

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Adana Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Pazar

Birbiri Eczanesi
Seyhan
Serpil Eczanesi
Seyhan
Tuğçe Dalkır Eczanesi
Seyhan
Yücel Eczanesi
Seyhan
Limon Eczanesi
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