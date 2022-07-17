Adana'da evlerinde bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde evlerinde bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan çift yaralandı.

Suluca Mahallesi'ndeki bir evden silah sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden ekipler Eda Y'yi (27) bıçaklanmış, kocası Aytekin Y'yi (32) de tabancayla vurulmuş şekilde buldu.

Yaralı çift, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada çifti yaralayıp kaçan şüphelinin de bıçakla yaralandığı belirlendi.

Polis ekipleri, firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz