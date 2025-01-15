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  4. Adana'da evlerinde ruhsatsız 12 silah ele geçirilen 2 kardeş tutuklandı

Adana'da evlerinde ruhsatsız 12 silah ele geçirilen 2 kardeş tutuklandı

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15.01.2025 10:24
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Adana'da evlerinde ruhsatsız 12 silah, çelik yelek ve çok sayıda silah parçası ele geçirilen 2 kardeş tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Onur Mahallesi'ndeki müstakil eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evde yaptıkları aramada bir valizde ruhsatsız 11 tabanca, av tüfeği, çelik yelek, 34 şarjör, 19 silah parçası ve 4 mermi buldu. Bunun üzerine ikametteki Mehmet D. (49) ile kardeşi Şerif D. (42) gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlılar, evlerinde ele geçirilen silahlardan haberlerinin olmadığını öne sürdü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Adana silah kardeş tutuklu

Adana Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

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