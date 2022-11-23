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Adana'da evlerine dönmek için otomobil çalan 3 arkadaş tutuklandı

23.11.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evlerine dönmek için yol paraları kalmayınca otomobil çaldıkları ileri sürülen 3 arkadaş tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesinde oturan Ahmet O. (35), işe gitmek için evinden otomobiliyle ayrıldı.

Ahmet O. daha sonra otomobilini Orhangazi Mahallesi Kozan Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yakınına park edip servis aracıyla yola devam etti.

Gece iş yerinden döndüğünde aracını park ettiği yerde bulamayan Ahmet O, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, bölgedeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak aracı Serhat T. (28), Enes Y. (27) ve Merih Deniz K'nin (33 çaldığını tespit etti.

"Hırsızlık", "uyuşturucu kullanma" ve "yaralama" gibi olaylardan çok sayıda suç kayıtları bulunan bu kişilerin çaldıkları söz konusu araçla Kozan ilçesine gittikleri belirlendi.

İlçeye giden ekipler, şüphelilerden Serhat T. ve Enes Y'yi çaldıkları araçla seyir halindeyken, arkadaşları Merih Deniz K'yi de ikametinde yakaladı.

Zanlılarin ifadelerinde, olay günü Kozan'dan otobüsle il merkezine gittiklerini, dönüşte yol paraları kalmadığı için otostop yaptıklarını, kimsenin kendilerini araçlarına almaması üzerine park halindeki otomobili çalıp ilçeye döndüklerini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Adana Otomobil hırsızlık

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